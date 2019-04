Aigner sagt „Ex“ den Kampf an

„Dafür lebt man als Trainer, als Spieler. Dass du dich als Amateurteam mit einem Großen messen kannst“, meinte Ex-Teamkicker Aigner, der mit Wals-Grünau heute im SFV-Cup-Viertelfinale den nächsten Schritt zu einem fixen ÖFB-Cup-Ticket für kommende Saison setzen will. Dazu stellt sich mit St. Johann just sein Ex-Klub und Westliga-Konkurrent in den Weg. Seine Bilanz gegen die „Ex“: „Drei Spiele, zwei Siege, eine Niederlage.“ Aigner schickt seine bestmögliche Truppe aufs Feld. Denn heuer gibt es noch für beide Cup-Finalisten Tickets für die nächste ÖFB-Cup-Saison. Und im Halbfinale würde der Sieger aus Straßwalchen gegen Zell am See warten. Also jeweils Klubs aus einer Leistungsstufe tiefer.