Drogenrausch: Amokfahrt bis nach Niederösterreich

Einen „alten Bekannten“ hat die Wiener Polizei am Sonntagabend am Gaudenzdorfer Gürtel in Wien anzuhalten versucht, der in der Vergangenheit immer wieder aufgrund von Drogendelikten aufgefallen war. Doch der Fahrer, ein 52-jähriger Österreicher, dachte gar nicht daran, sich kontrollieren zu lassen und stieg aufs Gas. Daraufhin begann eine wilde Jagd mit der Polizei, die bis nach Niederösterreich führen sollte.