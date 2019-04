Betrunkener Geisterfahrer auf der Brenner-Autobahn

Der 47-jährige Bulgare war bereits auf einer Strecke von rund acht Kilometern in Richtung Süden unterwegs, als er bei der Ausfahrt „Innsbruck-Süd“ angehalten wurde. Verletzt wurde niemand. Dem in Tirol lebenden Bulgaren wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Er wird der Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Gemeingefährdung angezeigt, berichtete die Polizei. Das Auto musste von einem Abschleppdienst von der Fahrbahn entfernt werden.