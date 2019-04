Zillertal: Skifahrer bei Sturz tödlich verletzt

Schwerer Skiunfall am Samstag im Tiroler Zillertal! Ein 51-jähriger Pole kam im Skigebiet Horberg (Penken) zu Sturz und zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck gefolgen, wo er in der Nacht auf Sonntag seinen schweren Verletzungen erlag. Die genauen Hintergründe sind noch völlig unklar. Die Polizei sucht nun jene Männergruppe, die die Erste-Hilfe-Maßnahmen durchgeführt hatte!