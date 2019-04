Ältestes Linzer Gasthaus sperrt wieder auf!

„Ja, es stimmt, wir sperren auf!“

Denn auch wenn Masseverwalter Christopher Schuster für die „Krone“ nicht erreichbar war, reichte gestern ein Anruf im beliebten Gasthaus am Fuße des Bindermichls, um zu erfahren: „Ja, es stimmt. Wir sperren wieder auf, sind gerade am Renovieren und Entstauben und würden uns über zahlreiche Gäste freuen.“ Auch der Koch soll derselbe geblieben sein. Die Freunde des Traditionsgasthauses müssen also nach kurzer „Abstinenz“ auf Stelze oder Schnitzel nicht mehr verzichten.