FSG weiter klare Nummer 1

Der bundesweite Trend hat sich auch im Burgenland bestätigt. Obwohl die Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter einen kleinen Verlust von 0,15 Prozent und damit eines Mandats einstecken musste, ist man mit dem Ergebnis von 72 Prozent der Stimmen mehr als zufrieden . Für AK-Präsident Michalitsch war es das erste Antreten in dieser Funktion und so nahm er die Glückwünsche strahlen entgegen. Die VP-Arbeitnehmer erreichten 17,8 Prozent der Stimmen, das ist ein Plus von einem Prozent. Die Freiheitlichen erhielten 7,6 Prozent und konnten damit 0,6 Prozentpunkte dazugewinnen.