„Diablo“-Erfinder warnt Gamer vor Apple und Google

Im Abstand weniger Tage haben die kalifornischen IT-Giganten Apple und Google ihren Einstieg in den Gaming-Markt verkündet. Apple will iPhone- und Mac-User mit einer Spiele-Flatrate gegen Monatsgebühren unterhalten, Google will mit seinen Rechenzentren Gaming-PCs und Konsolen überflüssig machen und Spiele quasi in Echtzeit direkt auf PCs, Smartphones und Tablets streamen. Veteranen der Gaming-Branche wie „Diablo“-Erfinder David Brevik sehen das skeptisch.