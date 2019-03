Weiter keine Entspannung zwischen Israel und Hamas

Israel verlegt Infanterie und Artillerie in den Süden

Israel will wegen der Spannungen mit der Hamas weitere Truppen an den Rand des palästinensischen Gebiets schicken. Generalstabschef Aviv Kochavi habe beschlossen, eine weitere Infanterie-Brigade sowie ein Artillerie-Bataillon in den Süden Israels zu verlegen, teilte die Armee am Dienstag mit. Diese Entscheidung sei Ergebnis einer Beratung mit Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu. Netanyahu hat auch das Amt des Verteidigungsministers inne. Dieser hatte zuvor weitere Militäraktionen gegen die Hamas angedroht. Wegen der neuen Eskalation in Nahost hatte der Regierungschef seine USA-Reise verkürzt. Er landete Dienstagmittag in Israel.