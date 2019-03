Was läuft da zwischen PSA und Fiat-Chrysler?

In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Gerüchte, dass Peugeot eine Rückkehr in die USA plane, doch dieses Mal scheint der Konzern sein Comeback ernsthaft zu planen. Bereits seit drei Jahren, so Tavares gegenüber der Tageszeitung „Le Figaro“, werden mehrere Peugeot-Modelle bereits nach den US-amerikanischen Vorschriften homologiert, und außerdem erweisen sich Opel-Ingenieure, die bereits für General Motors gearbeitet haben, in diesem Zusammenhang als „wertvolle Hilfe“.