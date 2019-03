Haschisch-Kuverts im Hinterzimmer

Der honorig-kulturbeflissene Ex-Politiker sorgt sich in Reihe 7, dass seine Frau nicht neben ihm sitze. Denn dann wisse er nie, wann er lachen soll. Nun, ob persönlich assistierender Humor-Navigator oder Witz-Indikator – die Scherzgrenze ist zumeist so individuell, dass all das wohl keine Hilfe wäre. Bei einer Irrnis&Wirrnis-Klamaukiade um Papiergeschäftsinhaberin Hannelore Pospischil (Britta Bayer), die auch mit ganz speziellen Kuverts handelt. Das Geheimnis um das Haschisch-Depot im Hinterzimmer, das sich erst lüftet, als die nicht übertrieben schlaue Angestellte Nelli (Nikola Rudle) erfährt, dass ihre Oma an einer Überdosis gestorben ist.