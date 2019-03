Kirche gekauft, aber Türen bleiben verschlossen

Schlüsselübergabe verweigert

Haken an der Geschichte: Die Kirche hat noch einen laufenden Vertrag mit der Gemeinde selbst. Und diese weigert sich, die Schlüssel an die neuen Besitzer zu übergeben. „Die Käufer hatten ein Projekt ,für die Stockerauer Bürger‘ in Aussicht und wollten ,zusammen mit der Gemeinde als Partner‘ arbeiten. Doch die Lügen und Täuschungsversuche machen ein Zusammenarbeiten derzeit nicht möglich. Der Stillstand hält die Unternehmer davon ab, Einnahmen zu generieren oder ihre Pläne umzusetzen“, heißt es in einer Aussendung der Unternehmer.