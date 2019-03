Heidi Klum: Liebesgrüße aus Hongkong

Dieser Anblick dürfte bestimmt bei so einigen Männern schlaflose Nächte bereiten. Insbesondere natürlich bei Tom Kaulitz, der diesen Körper in echt genießen darf. Doch ihn hält gerade auch noch etwas anderes wach, wie Heidi Klum in der Bildunterschrift verrät: Jetlag. Der sorgt dafür, dass die zwei während dem Liebesurlaub in Hongkong im Bett alles andere machen außer zu schlafen. Das lässt sich zumindest anhand der anderen Schnappschüsse erahnen.