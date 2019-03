Bissiges Frauerl schnappt nach Hand von Polizistin

Aggressiv und uneinsichtig zeigte sich eine 52-jährige Hundebesitzerin Sonntagmittag in der Vivariumstraße in Wien-Leopoldstadt, als sie von Polizisten kontrolliert wurde, weil ihr tierischer Liebling nicht angeleint war. Im Zuge der Amtshandlung biss plötzlich das Frauerl - und nicht der Vierbeiner - eine Beamtin in die Hand!