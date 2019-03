Video verbreitet: Teenager drohen 14 Jahre Haft

Am Montag wurde der 18-Jährige, dessen Name nicht bekannt gegeben wurde, in Christchurch dem Richter vorgeführt. Ihm wird vorgeworfen, das Livestream-Video des Massakers in der Al-Noor-Moschee, bei dem 42 Menschen - darunter auch mehrere Kinder - starben, geteilt zu haben. Zudem habe er ein Foto einer der Moscheen hochgeladen und es mit der Aufschrift „Ziel erreicht“ versehen sowie in Chat-Messages zu „extremer Gewalt aufgestachelt“. Eine Kaution lehnte der Richter ab, am 8. April steht der nächste Gerichtstermin für den 18-Jährigen an. Ihm drohen bei einer Verurteilung 14 Jahre Gefängnis.