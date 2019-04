Dieses Ostergeschirr brauchen Sie unbedingt!

Wer hat nicht gerne einen perfekt gedeckten Ostertisch? Das Fest wird hierzulande zwar nicht ganz so intensiv zelebriert wie Weihnachten, doch vor allem am Ostersonntag wird überall in Österreich fein aufgedeckt. Dazu brauchen Sie natürlich das passende Geschirr. Wir stellen Ihnen unsere Favoriten vor.