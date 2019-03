Schmidhofer holt Kugel, Puchner mit Sensationssieg

Nicole Schmidhofer hat sich die Abfahrtskugel im finalen Rennen nicht mehr nehmen lassen. Die steirische Skirennläuferin landete am Mittwoch beim Weltcupfinale in Soldeu an der elften Stelle, holte sich die Disziplinwertung vor ihren Kolleginnen Stephanie Venier und Ramona Siebenhofer. Der Tagessieg ging mit Mirjam Puchner an eine weitere Österreicherin. Es ist der zweite Dreifacherfolg für den ÖSV im Abfahrts-Weltcup der Damen nach jenem 1999 durch Renate Götschl, Alexandra Meißnitzer und Michaela Dorfmeister. Zudem gewannen die ÖSV-Damen erstmals seit Eva-Maria Brem 2016 im Riesentorlauf wieder ein Kristall und erstmals seit Götschl 2007 wieder in der Abfahrt.