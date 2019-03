Duo verkaufte Suchtgift um 200.000 Euro

Die Ermittler legten zwei Asylwerbern aus Gambia das Handwerk, die seit mindestens zwei Jahren Drogen im Wert von knapp 200.000 Euro an 60 Süchtige in der Region verkauft haben sollen. „Bei der Hausdurchsuchung fanden wir 180 Gramm Cannabiskraut und Dutzende Ecstasy-Tabletten sowie 20.000 Euro in bar“, sagt ein Kriminalist.