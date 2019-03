Bankomat-Bande benutzte Terror-Sprengstoff

Experten wissen mittlerweile, dass die Kriminellen mit Strom ein hochexplosives Gemisch zündeten, das, weil leicht herzustellen, bei islamistischen Terroristen beliebt ist: Triacetontriperoxid, TATP oder „Mutter des Teufels“ genannt. Es wurde 1895 zufällig entdeckt, aber nie verwendet, weil es auf Schläge und Reibung besonders sensibel reagiert. Im spanischen Alcanar hatten sich damit Terroristen, die in Barcelona die Kathedrale Sagrada Familia in Schutt und Asche legen wollten, am 16. August 2017 versehentlich in die Luft gesprengt.