Rettungswagen kracht in den Wagen vor ihm

Ein 58-jähriger Sanitäter fuhr am Mittwoch gegen 17 Uhr mit dem Rettungswagen die Pinzgauer Bundesstraße von Zell am See kommend in Richtung Schwarzach entlang. Beim Überholen seinem Vordermanns bemerkte er nicht, dass vor diesem auch noch ein Auto war, dessen Lenkerin links abbiegen wollte. Es kam zu einer Kollision, bei der vier Insassen verletzt wurden.