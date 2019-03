Junge Ischlerin macht blutige Tatorte sauber

„Wir kommen, wenn das Leben geht“ - das ist der Leitspruch von Claudia Kettners Firma in Bad Ischl, die sich neben dem Entmüllen von Messiewohnungen aufs Säubern von Leichenfundorten spezialisiert hat. Die Powerfrau ist übrigens die einzige Tatortreinigerin in ganz Österreich, was viele Freunde verwundert.