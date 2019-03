Russische Omas bessern auf Instagram Pensionen auf

Die 56-Jährige kümmert sich um ihren behinderten Enkel. Bis zu 70.000 Rubel (938 Euro) verdient sie mit dem Stricken - mehr als das Fünffache ihrer Pension. An diesem Tag ist Tretjakowa mit Aljewa in einem Café im Zentrum von Sankt Petersburg verabredet, um ihr einen auf Bestellung gestrickten Pullover zu übergeben. „Das ist ein Luxusartikel aus peruanischer Wolle, eine Replik einer bekannten Marke“, sagt Aljewa. Der Preis: 150 Euro. An Aljewa gehen zehn Prozent davon.