Schon Schulkinder haben Depressionen

„Schon alleine diese Aussage lässt darauf schließen, dass das beschriebene Kind sehr verzweifelt ist“, berichtet Prim. Dr. Ralf Gößler, Vorstand der Kinder- und Jugendpsychiatrie Rosenhügel am Krankenhaus Hietzing. „Typisch für Burschen ist auch, dass sie sich in Zeiten seelischer Not ungehorsam und schlimm benehmen, während Mädchen sich eher zurückziehen und angepasst wirken.“Seelische Verstimmung ist gar nicht so selten5 bis 10 Prozent aller Kinder sind von Depressionen betroffen. „Als Ursache kommt sehr oft ein erschütterndes Ereignis in der Familie in Frage“, erläutert Prim. Gößler. „Etwa, wenn Arbeitslosigkeit eines Elternteils, Schulden oder Trennungen zu bewältigen sind. Je jünger, desto mehr spielen solche äußeren Einflüsse eine Rolle im Leben des Sprösslings. So bricht mit einer Scheidung im wahrsten Sinne seine ganze Welt zusammen.“ Manche haben auch große Probleme mit dem Wechsel von der Volks- in die Sekundarschule. Vor allem wenn sie sozial nicht so gut vernetzt sind, kann das zu seelischen Verstimmungen führen.Oftmals zeigen sich körperliche Schmerzen„Neben einem seit längerer Zeit auffällig verändertem Verhalten treten bei depressiven Kindern sehr häufig auch psychosomatische Beschwerden auf“, warnt der Psychiater. „Je jünger der kleine Patient, desto häufiger ist zu beobachten, dass er über unerklärliches Bauch- oder Kopfweh klagt. Schlafstörungen, Ängste und Einnässen können auftreten.“