Vöcklabruck kann Postfiliale nicht halten

„Ich schätze, dass in der Vöcklabrucker Innenstadt weniger als zehn Prozent der Geschäfte leerstehen. Das ist ein recht guter Wert im Vergleich zu anderen Städten“, sagt Vöcklabrucks Bürgermeister Herbert Brunsteiner. Tatsächlich: Wie berichtet, hat eine Erhebung der Gesellschaft Standort + Markt Kleinstädten eine Leerstandsquote von rund 15% attestiert. Vöcklabruck will die Situation dennoch verbessern. Mit Innenstadtkoordinator Andreas Fackler und der Beratungsgesellschaft CIMA wird nun ein Bürgerbeteiligungsprozess gestartet. Hausbesitzer sollen zudem motiviert werden, in ihre Gebäude zu investieren, um sie attraktiver für Mieter zu machen. „Wir wollen auch rausfinden, wie viele Wohnflächen leerstehen“, so Stefan Lettner von CIMA.