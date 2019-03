Mordversuch an Freund: U-Haft für Gehörlose (18)

Laut ihrem Anwalt Florian Höllwarth prägten Attacken das Zusammenleben der vier gehörlosen Menschen in dem Reihenhaus. In jener Nacht gerieten Veronika K. (Name geändert) und ihr Stiefvater erneut in Streit. Die junge Slowakin biss ihren Peiniger in den Unterarm, schlug gegen seinen Kopf. Doch im Gegensatz zu früherem Zwist griff die 18-Jährige in der Erdgeschoss-Küche auch zu einem Messer. Sie holte aus und schnitt ihn in den Finger.