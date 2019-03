Toter US-Student: Trump stellt sich hinter Kim

„Alle wissen, was mit Otto passiert ist“

Doch auch unter Trumps Republikanern war der Unmut über die Aussagen des Präsidenten groß. So kritisierte ihn etwa der konservative Minderheitsführer im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, scharf. „Ich sehe Nordkoreas Führer nicht als jemanden an, der ein Freund ist. Wir alle wissen, was mit Otto passiert ist. Wir wissen, was Nordkorea getan hat“, erklärte er.