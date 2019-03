Kim stellte sich erstmals der ausländischen Presse

Vor einigen Jahren hatte Kim die ausländischen Journalisten noch ignoriert. 2013, gut ein Jahr nach seinem Machtantritt in Nordkorea, waren internationale Medien zum 60. Jahrestag des Endes der Kampfhandlungen im Koreakrieg nach Pjöngjang eingeladen worden. Nach einer Feierstunde in einem Kriegsmuseum tauchte Kim plötzlich in einem Gang auf. Ein britischer Fernsehreporter rief ihm zu: „Welche Botschaft versuchen Sie an den Westen zu senden?“ Kim ging einfach weiter und drehte dem Kameramann seinen Rücken zu.