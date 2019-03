Steiermärkische Sparkasse kauft Bank am Westbalkan

Die Steiermärkische Sparkasse hat einen weiteren Schritt unternommen, um ihre Stellung am Westbalkan zu stärken: Am Donnerstag wurde ein Aktienkaufvertrag mit der Societe Generale unterzeichnet, um sämtliche Aktien zu erwerben, die die Societe Generale an der Ohridska Banka Societe Generale (OBSG) in der Republik Nordmazedonien besitzt. Diese stellen 74,53 % des Aktienkapitals der OBSG dar und haben der Steiermärkischen genau 39,4 Millionen Euro gekostet. Knapp 13 weitere Millionen hat die Steiermärkische dafür reserviert, auch die restlichen Anteile der Bank zu kaufen, die im Besitz von Kleinaktionären sind.