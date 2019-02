Villacher (63) fiel auf Kredit-Betrüger herein

„Bereits am 15. Februar nahm ein 63-jähriger Mann aus Villach über eine Internetplattform ein Angebot einer unbekannten Vermittlerin für einen Kredit in der Höhe von mehreren tausend Euro an. Die Vermittlerin gab an, für eine Firma die Kredite ohne Bonitätsprüfung vergibt, tätig zu sein“, schildert ein Polizist: „Für die Bearbeitung überwies er mehrere hundert Euro, bekam jedoch anstatt des Geldes weitere Forderungen zur Überweisung von entstandenen Bearbeitungsgebühren. Diese bezahlte er nicht mehr und erstattete die Anzeige.“