NEOS wollen Beweise für Korruption in WKO sammeln

Die Wirtschaftskammer nehme jährlich 992,7 Millionen Euro an „Zwangsbeiträgen“ ein und hätte ein Vermögen von rund 1,5 Milliarden Euro angehäuft, doch würden die Beiträge „im Sumpf der Wirtschaftskammer versickern“, heißt es in einer Aussendung. So gebe es beispielsweise „Luxusbudgets“ für Betriebsausflüge der Wirtschaftskammer. Die NEOS rufen daher dazu auf, sie über Missstände und Korruption in der Wirtschaftskammer zu informieren. Man habe dazu auch ein eigenes Postfach eingerichtet, an das man auch verschlüsselte Mails senden könne.