Sensationell! Rapid fügt Salzburg erste Pleite zu

In einer munteren Partie, in der Salzburg auf die Führung drängte, schwächte sich der überlegene Tabellenführer in der 54. Minute selbst. Der Brasilianer Ramalho deutete Schiedsrichter Robert Schörgenhofer einen Vogel und sah dafür Gelb-Rot, nachdem er erst vier Minuten davor die erste Gelbe Karte kassiert hatte. Veton Berisha traf in der 65. Minute per Kopf, Stefan Schwab setzte mit einem Distanzschuss in der 81. Minute den Schlusspunkt.