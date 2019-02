Einzigartiges Lichtkunstwerk auf der Staatsoper

Präsentation zur Primetime

Zunächst wird am Tag des Balls, am 28. Februar, auf der Oper ein Vorhang gezeigt werden, „ab und zu schauen schon ein paar Sachen raus“, sagte Sobotka-Grünewald. „Um 20.15 Uhr startet die Installation mit den ersten Protagonisten“, berichtete der Künstler. Geschnitten wurde mit Musik, zu hören ist diese - zumindest vor der Oper nicht. In der Liveübertragung des ORF wird sie aber erklingen, wenn die Projektion zu sehen sein wird, kündigte der Grazer an. Mit dem Aufbau beginnen die Künstler bereits am Montag.