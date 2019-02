Grassers Ex-Kabinettschef begab sich auf Zeitreise

„Nie Zeuge irgendwelcher Rechtsverstöße“

Er selbst, betont Winkler, der Pressesprecher und Kabinettschef war, sei von Anfang bis Ende der Kanzlerschaft an der Seite Grassers gewesen. In dieser Zeit, „in all den sieben Jahren“, sei er niemals Zeuge irgendwelcher Rechtsverstöße seines Chefs geworden. Und das betont Winkler mehrfach.