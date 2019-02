Meghan machte in New York die Nacht zum Tag

Denn zurück in den USA machte Meghan gleich auch noch die Nacht zum Tag - und feierte mit ihren Freundinnen nach der Luxus-Babyparty, die ihre beste Freundin Jessica Mulroney ausgerichtet hatte, gleich noch weiter. In Ralph Laurens The Polo Bar in Midtown Manhattan traf sich die 37-jährige Ex-Schauspielerin zum exklusiven Dinner. Mit von der Partie waren Tennis-Ass Serena Williams, Designerin Misha Nonoo, Meghans ehemalige „Suits“-Kollegin Sarah Rafferty, College-Freundin Lindsay Roth sowie ihre gute Freundin Benita Litt, deren Töchter Rylan und Remi Blumenmädchen bei der royalen Hochzeit waren.