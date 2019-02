Letzte Details zu den Herbstferien fixiert

Spätestens am Samstag, dem 24. Oktober 2020, wird es so weit sein: In ganz Österreich werden dann für alle Schüler einheitliche Herbstferien beginnen. Dauern werden sie bis Montag, 2. November. Darauf - genauer gesagt, dass die fünf Tage zwischen Nationalfeiertag am 26. Oktober und Allerseelen am 2. November ab 2020 unterrichtsfrei sind - hat sich die türkis-blaue Regierung in Verhandlungen in den vergangenen Wochen geeinigt.