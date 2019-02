Alaba: So stoppe ich Liverpool-Superstar Salah

David Alaba ist am Montag vom Fachmagazin kicker in die „Elf des Tages“ nominiert worden. Österreichs Bayern-Star erzielte am Freitag in der Bundesliga das Siegestor beim 3:2-Erfolg in Augsburg und wurde deshalb von den Deutschen mit der Note 2,5 bewertet. Gerade rechtzeitig vor dem Champions-League-Kracher in Liverpool scheint der ÖFB-Star in Form zu kommen. Gut so - immerhin wartet mit Reds-Star Mo Salah am Dienstag (21 Uhr, im LIVETICKER auf sportkrone.at) eine richtig schwere Aufgabe auf Alaba.