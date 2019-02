Gregor Schlierenzauer muss bei der WM zuschauen!

„Gregor hätte ganz klar Leistung zeigen müssen. Das hat er leider Gottes, wenn man das Mannschaftsspringen in Lahti ausnimmt, nicht ganz so gebracht, wie wir uns das erwartet haben. Daher haben wir dem jungen Athleten Jan Hörl den Vorzug gegeben“, erklärte Nordisch-Chef Mario Stecher. Damit besteht das WM-Aufgebot Österreichs aus Stefan Kraft, Daniel Huber, Michael Hayböck, Philipp Aschenwald, Manuel Fettner und eben Jan Hörl. Schlierenzauer, der Anfang Februar nach zehnwöchiger Pause in den Weltcup zurückgekehrt war, war mit dem Team in Lahti zwar auf Rang eins gesprungen, kam ansonsten über die Ränge 30 und 42 nicht hinaus. Am Sonntag wurde er wegen eines nicht regelkonformen Anzugs im ersten Durchgang des Willingen-Springens disqualifiziert.