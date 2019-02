Thailand: Geflohener Bahrain-Profi freigelassen

Die Freilassung kam nun recht überraschend. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft wurde sie möglich, weil Bahrain signalisierte, dass es an einer Auslieferung kein Interesse mehr habe. Von dort gab es dafür zunächst keine Bestätigung. Eigentlich hätte es erst am 22. April vor Gericht den nächsten Haftprüfungstermin gegeben. Eine Freilassung auf Kaution hatten die Behörden in Thailand abgelehnt. Stattdessen führten sie Al-Araibi vergangene Woche in Fußfesseln vor.