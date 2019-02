Der Skisport ist in Österreich wieder beliebt

„Skifahren ist tot“, hieß es nach drei schneearmen Wintern in den 1990er-Jahren. Und tatsächlich sah es eine Zeit lang so aus. Mit der Abschaffung der verpflichtenden Schulskikurse stieg die Zahl der Nicht-Skifahrer in Österreich in zwei Jahrzehnten von 40 Prozent auf 62 Prozent an. Alarmstufe Rot!