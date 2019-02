Prostituierte betäubt Freier und raubt ihn aus

Zum Vorfall kam es laut Polizei am Donnerstag in der Zeit zwischen 17 und 20.30 Uhr. „Die 33-jährige Bulgarin wird verdächtigt, in einer Wohnung, die über eine Web-Plattform offensichtlich zu Zwecken der Prostitution angemietet wurde, einen Mann auf unbekannte Weise, möglicherweise durch Verabreichung von K.-o.-Tropfen, bewusstlos bzw. hilflos gemacht zu haben, um ihm im Anschluss Bargeld in der Höhe eines mittleren dreistelligen Eurobetrages zu entwenden“, heißt es vonseiten der Innsbrucker Kriminalpolizei.