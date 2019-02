Salzburger Behörden setzen auf Bündel an Maßnahmen

Nach der Ermordung des 49-jährigen Sozialamtsleiters auf der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn wird nun ein besonderes Augenmerk auf die Sicherheitskonzepte in öffentlichen Gebäuden gelegt (siehe Mit diesen Maßnahmen werden Ämter gesichert). Dazu wurden auch in Salzburg einzelne Dienststellen etwa mit Alarmeinrichtungen ausgestattet. „Das trifft natürlich vor allem auf Büros mit Parteienverkehr zu“, sagte Wieser. Sicherheitsschleusen wie auf Gerichten gebe es in den Bezirkshauptmannschaften und den Einrichtungen des Landes nicht. Am Donnerstagnachmittag war im Land ein Gespräch im Referat Sicherheit und Katastrophenschutz angesetzt, ob nach der Bluttat in Dornbirn Handlungsbedarf vorliegt.