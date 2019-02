Jetzt Sicherheitspaket für heimische Behörden

„Riesige Bandbreite“ an Maßnahmen in Wien

In Wien sind hingegen keine zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen in öffentlichen Gebäuden geplant. Jene Vorkehrungen, die nun teilweise in anderen Bundesländern aufgrund des Vorfalls in Dornbirn umgesetzt würden, seien in Wien „großteils schon seit Jahren Standard“, versicherte eine Sprecherin der Magistratsdirektion. So gebe es für alle Abteilungen der Stadt, die im Kundenkontakt sind, „eine riesige Bandbreite an technischen und organisatorischen Maßnahmen“. Diese reichten von Alarmanlagen, Alarmtasten und Videoüberwachung über Securitypersonal und Portiere bis hin zu räumlichen Maßnahmen oder Schulungen. Die Art der Sicherheitsmaßnahmen in Amtsgebäuden ist abhängig von der Nutzungsart des Gebäudes.