Genervter Voggenhuber grantelt sich durch „ZiB 2“

„Ich weiß nicht, was Sie von mir wollen“

In dieser Tonart ging es munter weiter. Voggenhuber erklärte, es gehe ihm „nicht um irgendwelchen Kram aus der Vergangenheit“, betonte dann aber dennoch, dass er bereits 2009 die Grünen gewarnt und „ihnen den Niedergang vorhergesagt“ habe. Dieser Niedergang sei inzwischen eingetreten. Wolf gegenüber zeigte er sich deshalb angriffslustig: „Ich weiß nicht, was Sie jetzt nach zehn Jahren von mir in dieser Beziehung noch wollen.“