Schnee hat Salzburg wieder fest im Griff

Während die Meteorologen für Montag sonniges Wetter mit Tageshöchsttemperaturen bis zu 2 Grad ankündigten, sorgte in der Nacht und am Sonntag heftiger Schneefall wieder für etliche Probleme. Schon am Vormittag kam es auf der Westautobahn in Fahrtrichtung Salzburg auf Höhe Eugendorf zu einem Unfall. Der folgende Stau löste sich erst in den Nachmittagsstunden auf.