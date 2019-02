Keine Chance! Holzgebäude als Raub der Flammen

Samstagnacht geriet ein Gebäude in Frauental (Bezirk Deutschlandsberg) an der Laßnitz in Brand, verletzt wurde niemand. Kurz vor Mitternacht zeigte ein 33-Jähriger an, dass auf dem Anwesen seines 65-jährigen Nachbarn ein sogenanntes Kellerstöckl in Vollbrand steht.