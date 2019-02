5 Tipps zur Ersten Hilfe auf unseren Skipisten

4. Erste Hilfe leisten: Zu Beginn die Atmung kontrollieren, jedoch nicht länger als zehn Sekunden. Wenn keine oder keine normale Atmung festgestellt werden kann, sofort mit der Wiederbelebung beginnen! Und so geht’s: Für die Herzdruckmassage den Oberkörper des Verunfalltenfreimachen, seitlich hinknien und den Handballen einer Hand auf die Mitte des Brustkorbes auflegen.Mit gestreckten Armen schnell und kräftig mit beiden Händen auf die Mitte des Brustkorbs drücken. Solange, bis der Verunfallte wieder aufwacht, wieder normal atmet oder der Rettungsdienst eintrifft. Wer die Technik der Beatmung beherrscht: Nach 30 Herzdruckmassagen die Atemluft zweimal in den Mund des Reglosen blasen. Wenn der Verunfallte normal atmet, in die stabile Seitenlage bringen.Wenn er ansprechbar ist, sollten sofort die Verletzungen versorgt werden, starke Blutungen etwa mittels festem Druck stillen. „Ein Drittel aller Skiunfälle betrifft das Knie“, weiß Gunter Mittermayr, der leitende Physiotherapeutvom LKH Rohrbach.