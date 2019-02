70 Berufe zum Angreifen auf der 1. Lehrlingsmesse

So schnell gehen drei Tage vorbei! 5500 Jugendliche haben sich bei der 1. Kärntner Lehrlingsmesse von „Krone“ und zahlreichen Partnern aus der Wirtschaft durch rund 70 Lehrberufe „gearbeitet“ und nicht nur viele Informationen und Eindrücke mit nach Hause genommen, sondern vor allem auch erste Schritte in ihre Zukunft gemacht. Denn das Besondere an der Messe: Mitmachen war erlaubt!