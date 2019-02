Skifahrer (15) stürzte vier Meter in Bachbett

Rettung mit Leiter

Die Pistenrettung konnte nur unter Zuhilfenahme einer Leiter in das Bachbett absteigen um Erste Hilfe zu leisten. In weiterer Folge wurde der Verunfallte von der Crew des Notarzthubschraubers mittels Tau geborgen und in das Bezirkskrankenhaus Schwaz geflogen. Nachdem sich der Zustand des Jugendlichen jedoch verschlechterte, musste er in die Universitätsklinik Innsbruck überstellt werden.