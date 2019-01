Prognose gekappt: Nvidia-Aktie stürzt drastisch ab

Nachfrage in China hat nachgelassen

Die schwächere Konjunktur in China habe dort die Nachfrage von Verbrauchern nach Nvidia-Grafikkarten beeinträchtigt, erklärte Huang. Auch Apple hatte auf unerwartet schwache iPhone-Verkäufe in China verwiesen, als der Konzern Anfang Jänner die Schätzung für sein Weihnachtsgeschäft nach unten korrigieren musste.