Die besten Erfindungen aus „2 Minuten 2 Millionen“

Neue Staffel, neues Glück. Die Puls 4-Erfolgssendung „2 Minuten 2 Millionen“ geht in die nächste Runde. Über 80 Jungunternehmer pitchen in den kommenden 16 Wochen um die Chance ihres Lebens. Ob ihre Ideen und Start-ups die verdient haben, entscheiden die hochkarätigen Business Angels, bei denen es in diesem Jahr zwei neue Gesichter gibt: Runtastic-Gründer Florian Gschwandtner sowie Nachhaltigkeitsexperte und vielseitiger Unternehmer Martin Rohla. Sie nehmen neben den bereits bekannten Bau-Tycoon Hans-Peter Haselsteiner, Katharina Schneider, Geschäftsführerin und Miteigentümerin von Mediashop und dem Star-Winzer Leo Hillinger, Platz. Nicht unwesentlich am Erfolg ist auch das Mediavolumen von SevenVentures-Leiter Daniel Zech sowie die Regalplatzierung in Bipa, Merkur und Billa von Markus Kuntke. Zahlreiche Produkte werden nicht nur die siebenköpfige Fachjury begeistern. Welche das in den letzten Staffeln bereits geschafft haben, sehen Sie hier: