Sieben Lehren aus großer steirischer Schnee-Krise

Es war die Urgewalt der Natur, die in den ersten Tagen des neuen Jahres die Obersteiermark in Atem hielt. Meterhoher Schnee brachte viele an das Ende ihrer Kräfte, zahlreiche Dächer waren nahe des Einsturzes, Lawinenabgänge waren und sind in vielen Gebieten möglich. Was sind nun aber die Lehren aus dieser Schnee-Krise? Die „Steirerkrone“ hat sie zusammengefasst.